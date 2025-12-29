NOW TV’de yayınlanan ‘Ben Leman’ da final yapan diziler kervanına katıldı.

NTC Medya imzalı dizi, son kez izleyici karşısına çıktığı 13. bölümde Total’de aldığı 3.04 reytingle 8., AB’de aldığı 3.69 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 3.50 reytingle ekran ömrünü tamamladı. Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi, 4 Ekim’de ilk kez izleyicisiyle buluşmuştu. Dizi, geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adamın dostluklarının ve aşklarının sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan bir atmosferi ekrana taşıyordu.

Burçin Terzioğlu’nu uzun bir aradan sonra televizyonda izlemek keyifliydi. Özgür Çevik’le iyi bir partner olmuştu. Farklı bir işti. Oyuncuların performansları sosyal medyada da ilgi görüyordu. Ne yazık ki, reyting canavarı onu elimizden aldı. Rakipleriyle sonuna kadar mücadelesinden vazgeçmeyen bir iş olarak Türk Televizyon Tarihi’nde kayıtlara geçti.

‘Burcu ile Anlat Bakalım’ fark yaratıyor

Sunucu Burcu Kolcu, ‘Burcu ile Anlat Bakalım’ programıyla izleyici karşısına çıkmaya başladı.

İş dünyasının nabzını tutan içerikleri, güncel konukları ve analitik bakış açısıyla hafta sonu kuşağında ekonomi yayıncılığına farklı bir perspektif kazandıran program, ekonomi aktüel alanında meslek ve kariyerleri baz alarak hem sektör profesyonellerine hem de gündemi takip etmek isteyen izleyicilere hitap ediyor. Ekonomi dünyasında güler yüzü, samimi yaklaşımı ile dikkat çeken tecrübeli sunucu, geçtiğimiz günlerde aldığı ‘Altın Başarı Ödülü’yle de bu alandaki başarısını taçlandırmıştı.

‘Burcu ile Anlat Bakalım’, her Cumartesi saat 13.00’te Tek Rumeli TV’de ekrana geliyor.

Alim Ata’nın ‘Gönül Dağı’ yolculuğu

TRT 1’de Cumartesi akşamları yayınlanan Ferhat Eşsiz’in sahibi olduğu Köprü Film imzalı ‘Gönül Dağı’, aldığı reytingler kadar kadrosuna kattığı oyuncuların performansıyla da dikkat çekiyor.

Bugüne kadar rol aldığı birçok yapımda beğeni toplayan çocuk oyuncu Alim Ata Karapınar da bahsettiğim oyunculardan birisi. 192. bölüm itibarıyla dizinin kadrosuna katılan Alim Ata, ‘Gönül Dağı’nda TVR Havacılık İcat Akademisi’nin öğrencilerinden mucid Burak karakterine hayat veriyor. Esra Öğretmen’in öğrencisi olan Burak, depremde evlerinin yıkılması sonucu babasını kaybetmiş, bu yüzden ailesine yardım etmek için okulu bırakmak zorunda kalan ancak Çetin ve Esra’nın yardımıyla okuluna devam eden bir genç. Burak, depremde zarar görmeyen çimento üretiminin mucidi.

Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Alim Ata, gelecek vadeden bir isim. İlerleyen zamanlarda onu ‘Gönül Dağı’ sonrası yine güçlü yapımlarda göreceğimizden kuşkum yok.