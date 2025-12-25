Kanal 7’de 3. sezonuyla ekrana gelen ‘Gelin’ dizisi, önemli bir başarıya imza attı.

Kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever ve Betigül Ceylan gibi isimlerin bulunduğu dizi, 300 bölümü geride bırakarak 3. kez ‘Dalya’ demenin mutluluğunu yaşadı. Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi’nin üstlendiği, yönetmenliğini Kayhan Başoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı dizi, özellikle Total’de 3’ün üzerinde aldığı reytinglerle dikkat çekiyor. Açıkçası, günlük bir dizinin böylesi bir başarıya ulaşması, kolay bir iş değildir. Tüm ekip, alkışı fazlasıyla hak ediyor. 11 Şubat 2024’te ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan dizide ayrıca Ertem Eser, Sidal Damar, Arif Nazım, Leyla Üner Ermaya, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Kutay Şahin, Elifsu Ünsal, Günnur Adıgüzel, Anastacia, Emel Bertan, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar, Yiğit Türkyıldırır, Elif Akçay gibi isimler de yer alıyor.

Bambaşka dünyaların insanları olan Hançer ile Cihan’ın büyük yalanlarla harmanlanan hikâyesini izleyicisiyle buluşturan dizi, hafta içi her akşam saat 19:00’da yayınlanıyor.

Aşkın tükenişi, ritmin enerjisiyle buluştu

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, yeni şarkısı ‘Kemik’i Emre Grafson Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Serdar Ortaç imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Suat Aydoğan yapmış. Candar Köker’in yönetmenliğinde bir de klip çekilen şarkı, duygusal yarayı, ilişkilerdeki tükenişi, özlemi, bitmeyen kavganın içindeki sevdayı, dinamik ve keyifli bir ritmin üzerine işleyerek anlatıyor.

‘Kemik’, bir ilişkide yavaş yavaş incelen duyguları, bitmeyen kavgaların ardından kalan yorgunluğu ve sevginin bazen insanı nasıl eritip bir kemik gibi yalnız bıraktığını çarpıcı bir enerjiyle aktarıyor.

Yazar Şeyda Bozkurt, kitaplarını imzaladı

Yazar Şeyda Bozkurt, bu yıl 42. kez düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu.

Fuarda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeyda Bozkurt, yoğun ilgi gösterilen etkinlikte ‘Güzel Şeyler Kalpten Gelir’ ve ‘Destina’ isimli şiir kitaplarını imzaladı. Parana Yayınları standında düzenlenen imza gününde sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren yazar, bu yıl katılımın daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Şeyda Bozkurt, önümüzdeki günlerde farklı yerlerde yine sevenleriyle imza günlerinde buluşmaya devam edeceğini söyledi.