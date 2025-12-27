Dijital platformlarda 15-21 Aralık haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde zirve değişmedi. Yönetmenliğini Seren Yüce’nin yaptığı, senaryosunu Deniz Karaoğlu ile Doğu Yaşar Akal’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Mehmet Ozan Dolunay gibi isimlerin bulunduğu ‘Kasaba’, ikinci haftasında da liderliğini koruyarak istikrarlı performansını sürdürdü. Film kategorisinde, platformun Kore yapımı felaket filmi ‘Tufan’, açılışını birinci sırada gerçekleştirerek haftanın lideri oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde Çarşamba günleri Kanal D’de yayınlanan ve geçtiğimiz hafta çift haneli reytinglere ulaşan ‘Eşref Rüya’, liderliği bırakmıyor. Film kategorisinde ise zirve el değiştirdi. Prime Video’nun İspanya yapımı yeni orijinali ‘Yavaşça Söyle’, ikinci haftasında bir basamak yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun orijinal yapımı ‘Sekizinci Aile’, dördüncü haftasında da liderliğini koruyarak istikrarlı performansını devam ettirdi. Film kategorisindeyse ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ liderliğini korumayı başardı.

Emre Fel’den ‘Eyvahlar Olsun’ albümü

Yeni Anadolu’nun temsilcisi, son dönemin en popüler isimlerinden Emre Fel, ‘Eyvahlar Olsun’ isimli kariyerinin ikinci albümünü Hoze Müzik etiketiyle yayınladı.

10 şarkıdan oluşan ‘Eyvahlar Olsun’ albümündeki tüm şarkıların sözleri, müziği ve düzenlemeleri Emre Fel imzası taşıyor. Sanatçı, bu yaklaşımla kendi hikâyesini, duygusal derinliğini ve vizyonunu dinleyicisine birebir aktarıyor. Çıkış şarkısı ise albümle aynı ismi taşıyan ‘Eyvahlar Olsun’ olmuş.

Albümde ben en çok ‘Sana Benim Ol Diyemem’, ‘Henüz On Yaşında’, ‘Vur Gitsin’, ‘Ya Ölür Ya Kalırsın’ ve ‘Ben Ölmem’ şarkılarını beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Yeni kitabını ilk kez fuarda imzaladı

Bu yıl 42. kez düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşan isimlerden birisi de şair ve yazar Süleyman Şen’di.

Süleyman Şen, Koç Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan yeni şiir kitabı ‘Dörtler Meclisinden Nağmeler’i fuarda ilk kez imzaladı. Süleyman Şen, aşktan yalnızlığa, gündelik yaşamdan doğaya çeşitli konuları içeren şiirlerinden oluşan kitabını fuara yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde farklı yerlerde okurlarıyla buluşmaya devam edeceğini söyleyen Süleyman Şen, gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.