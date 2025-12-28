NOW TV’nin yeni dizilerinden ‘Yeraltı’nın ilk tanıtımı, ‘Yeraltında herkes bir gün hesap verecek’ sloganıyla görücüye çıktı.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın paylaştığı MED Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk yaparken senaryosunu ise Berna Aruz’un kaleme alıyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler de bulunuyor. Tanıtımda aksiyonu yüksek, entrikası bol bir yapım izleyeceğimizin sinyalleri verildi. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, ikili olarak yakışmışlar.

Fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, tutkulu bir aşkı, kaderin insanı en beklenmedik anda nasıl sınadığını ve kalbin en karanlık yerde bile yolunu bulduğunu çarpıcı bir dille anlatacak.

Hikâyesini okurun tamamlamasını istiyor

Eğitimci yazar Derya Remziye Öner, bu yıl 42. kez düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu.

Koç Yayınları etiketiyle çıkan son kitabı ‘Hikâyemi Sen Tamamla’yı ve diğer eserlerini fuarda imzalayan Öner, gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Daha önce çok sayıda imza etkinliğine katıldığını belirten yazar, en çok heyecanlandıran yerlerden birisinin Tüyap Kitap Fuarı olduğunu ifade etti.

Derya Remziye Öner, fuarın son günü gerçekleştirilen imza günü etkinliğinde ‘Hikâyemi Sen Tamamla’ kitabındaki öyküsünü okurun tamamlamasını istediğini dile getirdi.

Yeni yıl öncesi dostlarıyla bir araya geldi

Ünlü sanatçı Banu Zorlu, Nişantaşı Adana İl Sınırı adlı mekânda arkadaşlarıyla birlikte yeni yıl yemeği yedi. Yaklaşık 50 kişilik arkadaş grubu ile yemek yiyen ve yeni yıl pastası kesen Zorlu, yoğun istek üzerine şarkı da söyledi.

Arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Zorlu, yeni yıldan beklentilerini “Önce sağlık, sonra şans ve ardından güzel işler” diyerek sıraladı. 2025 yılının kendisi için oldukça zor geçtiğini belirten Banu Zorlu, kardeşinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığını ancak şu an durumunun iyiye gittiğini dile getirdi. Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken Zorlu, “Bale salonumuz var. Düzenli olarak bale yapıyorum. Sağlıklı, temiz besleniyorum ve spor yapıyorum. Bunlar benim güzellik sırlarım” dedi.

Banu Zorlu, iki yıldır hayatında kimsenin olmadığını belirterek “Aşka kapalı değilim ama şu an erteledim. 2026’da aşk da olabilir” ifadelerini kullandı.