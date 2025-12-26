atv’nin yeni sezon işlerinden ‘Aynı Yağmur Altında’ dizisinin ilk tanıtımı, ‘Aşk, varlığın aslıdır’ sloganıyla yayınlandı.

Yönetmenliğini Ali Balcı’nın yaptığı, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı Baba Yapım imzalı dizinin Londra’da yapılan çekimlerinden hazırlanan ilk fragmanı izleyicilerin heyecanını artırdı. Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş’ın paylaştığı dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

Dizi, insan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa’nın Londra’da katıldığı bir protestoyla değişen hayatını, İstanbul’a uzanan zorlu bir yolculuğunun ardından aynı protestoda tanıştığı Ali’yle yollarının İstanbul’da yeniden kesişmesi sonrası aşk yaşamaya başlamalarının kaderle örülü hikâyesini ekrana taşıyacak.

Her Evde Sanat 2 Karma Sergisi açıldı

‘Her Evde Sanat 2’ isimli karma sergi, ‘Hediyeniz sanat eseri olsun’ sloganıyla Kadıköy Göztepe Beyaz Köşk G&G Sanat Merkezi’nde açıldı.

Atalay Mansuroğlu, Atila Aktürk, Alp Bartu, Cengiz Yatağan, Devrim Erbil, Güher Elçiçek, Lütfü Kaplanoğlu, Melik İskender, Musa Güney, Mustafa Albayrak, Neşegül Ekinci, Saim Erken, Süleyman Saim Tekcan, Şehnaz Yalçın ve Tülin Onat gibi 15 sanatçının eserlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilgi gören serginin aynı zamanda küratörü de olan ressam Güher Elçiçek, bu sergide özellikle sanatçıların küçük eserlerini topladıklarına vurgu yaparak amaçlarının sanat eserlerini her eve taşıyabilmek olduğuna dikkat çekti.

Yağlı boyadan baskıya, gravürden heykele kadar geniş bir yelpazesi bulunan sergi, 10 Ocak 2026’ya kadar G&G Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Uğur Üstündağ, okurlarıyla buluştu

Yazar ve şair Uğur Üstündağ, bu yıl 42. kez düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda ikinci kez okurlarıyla buluştu.

Bilim ve Sanat Yayınları etiketiyle yayımlanan ‘Aşk Bu Ya Seni Bende Unutmuş’ isimli deneme ve şiirlerinden oluşan kitabını imzalayan Uğur Üstündağ, fuara katılımın geçen yıla göre daha yoğun olduğunu söyledi. Türk Sineması’nın efsane isimlerinden Selma Güneri’ye kitabını ithaf ettiğini ifade eden yazar, kitabının ikinci baskısının yapıldığını belirterek gösterilen ilginin kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Uğur Üstündağ, önümüzdeki günlerde farklı yerlerde okur-yazar buluşmasına devam edeceğini açıklayarak yeni kitap çalışmasının da müjdesini verdi.