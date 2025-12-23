Dominik’te çekilen, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8’in sevilen yarışma programı ‘Survivor’, yeni sezonuyla ekrana gelmek için gün sayıyor. 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak programın tanıtımları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan bulunuyor. Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Erkan Bilben, Beyza Gemici, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı ve Sude Demir yer alıyor. Geçen sezon reytingler açısında pek de tatmin edici değildi. Belki de Survivor tarihinin en kötü sezonuydu. Bu dönem, birbirinden iddialı yarışmacılar var. Benim en çok merak ettiğim isimler, Bayhan, Selen Görgüzel ve Keremcem.

Bakalım, zorlu ada şartlarına göğüs gerip Survivor 2026 şampiyonu kim olacak?

Sanat ve deneyim kuşaklar arasında

Kültür-sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasının önde gelen isimlerinin genç kuşaklara rehberlik eden mektuplarından oluşan Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar Mektup Proje Sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) açıldı.

Proje yönetimini Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci’nin üstlendiği, Seha Dosdoğru’nun derlediği çalışma, farklı disiplinlerde üretim yapan ve alanlarında iz bırakmış isimlerin genç kuşaklara hitaben kaleme aldıkları mektupları bir araya getiriyor. Sergi, kişisel anlatılar aracılığıyla bilgi aktarımını görünür kılarken sözlü ve yazılı hafıza arasında güçlü bir bağ kuruyor. Hem arşiv hem de koleksiyon değeri taşıyan bu özel çalışma, sergiye eşlik eden bir kitap olarak da yayımlandı.

Ustaların kişisel deneyimlerini birer kültürel aktarım aracına dönüştürürken, kuşaklar arası bir diyalog alanı yaratmayı amaçlayan sergi, 30 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Cenk Eren’den arabesk şarkı sürprizi

Hilton Kozyatağı Sahne17 Plus’da sevenleriyle buluşan Cenk Eren, sahne performansı ve repertuarı ile yine unutulmaz bir konsere imza attı.

Cenk Eren, yeni çıkardığı ‘Yılların Ağacı’ şarkısına gelen geri dönüşlerle ilgili mutluluğunu dile getirirken “İlk defa bu kadar koyu bir arabesk okudum. Şarkı çıkalı bir hafta oldu ama tepkiler çok iyi. İnsanlar benden böyle bir ağır arabesk beklemiyordu ama canım öyle istedi. Yıllardır sahnede olmanın verdiği bir avantaj var. Artık her şeyi söyleyebiliyorum” dedi.

Fit ve formda halleriyle dikkat çeken Cenk Eren, “Geçen sene kalbime bir baktırayım dedim, bir damarımda tıkanıklık çıktı ve stent takıldı. Ondan sonra hayatıma daha çok dikkat etmeye başladım. Sigarayı bıraktım, yürüyüş yapıyorum, iyi besleniyorum” açıklamasında bulundu.