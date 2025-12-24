Haftanın dizisi: Kanal D’nin iki sezondur Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi ‘Eşref Rüya’, reytinglerdeki çıkışını sürdürüyor.

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizi, yaklaşık 1 puanlık artışla haftanın en yüksek çıkışını gerçekleştirerek 10.26 reytinge ulaştı. Dizi, ‘Uzak Şehir’ ve ‘Taşacak Bu Deniz’in ardından bu sezon çift haneli reytinge ulaşan üçüncü dizi oldu. Kendi gününde birinci olan dizi, dijitalde de liderliği bırakmıyor.

Osman’ın Gülizar’a kavuşma hikâyesi

Haftanın filmi: Yüksel Aksu’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Poll Films imzalı ‘Bak Postacı Geliyor’, ikinci hafta sonunda 28 bin 509 seyirciye ulaşırken toplamda ise 144 bin 995 kişi tarafından izlendi.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut’un paylaştığı film, 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

Mert Demir’den ‘Çırılçıplak’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Mert Demir, yeni şarkısı ‘Çırılçıplak’ı Pale Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Mert Demir’e ait olan şarkı, sanatçının kendine özgü duygusal anlatımını ve güçlü yorumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Şarkı, temelde bir aşka tamamen teslim olma, duygusal savunmasızlık ve yoğun bağlılık hâlini anlatıyor.

Yalnızlığın kıyısında kendini aramak

Haftanın kitabı: Yazar Özlem Yıldırım’ın yeni şiir kitabı ‘Kırgın Bir Gezgin’, Ayrıkotu Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Okuru içsel bir yolculuğa davet eden kitap, sadece şiirlerden değil; kırık anılardan, suskunluklardan ve yeniden doğma cesaretinden örülmüş bir hikâye anlatıyor.

Özlem Yıldırım’ın dizelerinde, terk edilmiş çocukluğun silinmeyen gölgeleri dolaşırken hiç şefkat görmemiş bir ruhun yaraları, kelimeler aracılığıyla usulca kanıyor. Şiirlerde aşk, bazen bir kalemin ucundaki kader darbesine, bazen de içimizde yankılanan dipsiz bir kuyunun sesine dönüşüyor.