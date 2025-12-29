İsrail, “Somaliland” adıyla Somali'den ayrılan ülkeyi tanıdığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise, "Somaliland'ı tanıma konusunu çalışıyoruz. Dünyada Somaliland'ın nerede olduğunu bilen var mı?" diye garip bir mesaj yayınladı. Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin Somali’de askeri üssü var ve Somali ordusuna Türk komutanlar eğitim veriyor...

***

Konuyla ilgili en net değerlendirmeyi, "Arap dünyasının önde gelen analizcilerinden Abdulbari Atvan"ın görüşleri” girişiyle İran Haber Ajansı İRNA yayınladı.

İsrail'in “Somaliland” bölgesini tanıma girişiminin, Arap ülkelerinin parçalanmasına yönelik bir planın ilk somut adım olduğunu söyleyen Atvan, "İsrail, bu adımla beş temel oluşturma hedefini güdüyor ve özellikle Suudi Arabistan ile Mısır ciddi bir tehdit altında...” dedi.

Atvan'ın değerlendirmesine göre İsrail rejiminin, “Somaliland’ı tanıma” kararının beş hedefi şöyle:

Birinci hedef, İsrail'in Gazze'de yaşayan yüzbinlerce Filistinliyi Somaliland'a zorla göç ettirme planıdır. İsrail ve Somaliland'daki ayrılıkçı yönetim, uzun süreden beri bu amaçla gizli temaslar yapıyor.

İkinci hedef, İsrail'in Babü'l-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde askeri üs kurma çabasıdır. Arap Denizi, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'nun batı kıyılarındaki adalarda askeri üsler kurularak bölgesel deniz yollarının kontrol edilmesi amaçlanıyor. İsrail, Yemen kaynaklı hipersonik füze saldırılarını da buradan önlemeyi planlıyor. .

Üçüncü hedef, İsrail ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini yaptığı Asya ve Doğu Afrika'ya yayılan deniz ticareti yollarını kontrol etmektir. Yemen güçleri Gazze ile dayanışma kapsamında Kızıldeniz'i İsrail'e ait ticari ve askeri gemilere kapatmış, İsrail’in ticareti fiilen durmuştu.

Dördüncü hedef, İsrail, Somaliland üzerinden Süveyş Kanalını da dolaylı olarak kontrol ederek Mısır'a baskı uygulamak istiyor.

Beşinci hedef, "Hürmüz Boğazı" üzerinden, birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen limanlarından çıkan petrol sevkiyatlarını, Somaliland üzerinden kontrol etmektir.

Atvan'a göre, İsrail rejiminin Somaliland adımı yalnızca Somali'yi değil, Arap dünyasının tamamını ilgilendiren ciddi bir jeopolitik ve güvenlik tehdidi oluşturuyor ve özellikle Suudi Arabistan ve Mısır'ın bu gelişmeyi bir alarm olarak ele alması gerektiğini belirtiyor.

***

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise kuzeydeki Somaliland halkına, yabancı güçlerin Somali topraklarına girmesine izin vermemeleri çağrısı yaptı.

Mahmud, Mecliste yaptığı konuşmada, Somaliland halkına hitaben, "Kuzeydeki kardeşlerim, bugün düşmanın topraklarınıza yerleşmemesi için her türlü güce ve imkâna sahipsiniz. Ancak yarın düşman topraklarınıza yerleştiğinde, bu fırsatlara ve güce sahip olmayabilirsiniz." dedi.

Mahmud, konuşmasını "Somali, Somalilerindir." mesajıyla tamamladı.

***

Bu arada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar. İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar." dedi.

***

İsrail ile ilgili bir haber daha var:

Ukrayna'da devlete ait nükleer enerji firmasında 100 milyon dolarlık yolsuzluk ve rüşvet skandalının arkasındaki en önemli isim Timur Mindich, İsrail'de ortaya çıktı.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi, 1 Aralık'ta, 100 milyon dolarlık yolsuzluk skandalındaki rolünden ötürü Mindich'in gıyabında tutuklanmasına karar vermişti.

Ülkedeki eğlence sektörü girişimcilerinden biri olarak bilinen Mindich, Devlet Başkanı olmadan önce Zelenskiy ile "Kvartal 95" adlı yapımcı şirketinin ortağıydı.

Devlet Başkanı olduktan sonra Zelenskiy, tüm hisselerini ortaklarına devretmiş, Mindich ise eğlence sektörüyle yakın ilişkilerini korumuştu.

***

İsrail, yeterli insan gücü olmadığı halde, ABD desteğiyle Ukrayna’dan Somali’ye, Yunanistan ve Doğu Akdeniz’den Azerbaycan ve İran körfezine kadar Türkiye dahil bütün bölgeyi kuşatmaya çalışıyor! Suriye’deki İsrail kontrolü de her geçen gün artıyor. İsrail, yine ABD desteğiyle Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte acil müdahale gücü de kurdu.

Türkiye, her ne şart altında olursa olsun, kendi varlığına da tehdit oluşturan bu kuşatmayı kırmak zorundadır.