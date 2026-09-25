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Kaynak: İHA

Kaza, 71 Evler Mahallesi Hekimoğlu Sokak’ta, Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 AAR 792 plakalı belediye otobüsü ile 80 ABD 187 plakalı otomobil, iki sokağın birleştiği noktada çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otobüste bulunan 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen öğrenciler, daha sonra ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kazaya karışan belediye otobüsündeki diğer yolcular ise başka bir belediye otobüsüne aktarıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.