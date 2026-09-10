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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamıkkaracaören kasabasında planlanan arazi toplulaştırma çalışmaları, vatandaşların tepkisini çekti. Afyonkarahisar Çay ilçesi Karamıkkaracaören Beldesi Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, arazilerinin, ağaçlarının ve meralarının zarar göreceğini belirten vatandaşlara destek verdi. Kasap, "Gerekiyorsa beni görevden alın! 14 köyde kuşun yuva yapacağı ağaç kalmadı!" dedi.

'KUŞLARIN YUVA YAPACAĞI YER KALMADI'

DİYALOG VURGUSU

afyonturkeli'nin haberine göre, toplulaştırma süreciyle ilgili daha önce çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirten Kasap, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve ilgili yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kasap, sorunun vatandaşlarla kamu görevlilerini karşı karşıya getirecek bir noktaya taşınmaması gerektiğini vurgulayarak çözümün görüşme ve diyalog yoluyla aranması gerektiğini ifade etti.

'HALKLA JANDARMAYI KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİN'

Konuşmasında vatandaşların tepkisinin dikkate alınması gerektiğini savunan Kasap, sürecin güvenlik güçleri ile bölge halkını karşı karşıya getirmemesi gerektiğini söyledi.

Kasap, kendisine aktarılan bir görüşmeyi de paylaşarak, “Bu işi çözün, jandarmayla o halkı karşı karşıya getirmeyin” şeklinde bir yaklaşım bulunduğunu belirtti.

Belediye Başkanı, vatandaşların istemediği bir uygulamanın zorla hayata geçirilmesinin doğru olmayacağını savunurken, kararların bölgedeki çiftçilerin görüşleri alınarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

ENDİŞELERE DİKKAT ÇEKTİ

Toplulaştırmayla ilgili tartışmanın en önemli başlıklarından biri bölgedeki ağaçlar oldu.

Üzeyir Kasap, yaptığı açıklamada çalışma sonucunda çok sayıda meyve ağacının sökülebileceğini öne sürdü. Kasap, bölgedeki ağaç varlığına ilişkin 314 bin ağaç rakamını dile getirerek bunun tarımsal üretim açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Kasap, “Rabbim şahit olsun, bu araziden 314 bin tane ağaç köklenecek. Ben bir tane meyveye hasret kalmanızı istemiyorum” sözleriyle vatandaşların endişelerine dikkat çekti.

'BİZİ ELMASIZ, HOŞAFSIZ BIRAKACAKSINIZ'

Karamıkkaracaören’in meyvecilik açısından önemli bir üretim bölgesi olduğunu belirten Kasap, özellikle elma ve kiraz üretiminin bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi.

Yetkililere bölgeden götürdüğü elmayı da örnek gösteren Kasap, kendisine “Bu elma nerenin elması?” diye sorulduğunu anlattı.

Kasap, bölgenin üretim kapasitesine dikkat çekerek, “Bizi elmasız, hoşafsız, kirazsız koyacaksanız... Allah korkusu yoksa gelin ovayı bozun” ifadelerini kullandı.

'HALKIN GÖRÜŞÜ ALINMALI'

Belediye Başkanı Kasap, toplulaştırma uygulamasını isteyen başka bölgeler varsa önceliğin oralara verilmesi gerektiğini savundu.

Kasap, “Yapılmasını isteyen neresi, köy, kasaba, ilçe varsa talep edilen yerlere gitsinler, yapsınlar. Ondan sonra gelsinler Karacaören’deki araziye dokunsunlar” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşların büyük bölümünün projeye karşı olduğunu ileri süren Kasap, halkın görüşünün doğrudan alınmasını istedi.