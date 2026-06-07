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Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı.

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu seçim sonuçlarındayken, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar da belli oldu.

ANAHTAR PARTİ YOLÜSTÜ BELDESİNDE İKİNCİ OLDU

Seçimlerde Anahtar Parti sürprizi yaşandı. Anahtar Parti’nin ilk kez girdiği bir seçimde Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü Beldesi’nde elde ettiği başarı dikkat çekti. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Anahtar Parti, belediye başkanlığı yarışında %20 oy oranıyla ikinci parti konumuna yerleşti.

Parti, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun da bizzat destek verdiği belediye başkan adayı Mehmet Can Coşkun ile beldede güçlü bir çıkış yakaladı. Yolüstü Beldesi’nde bin 600’e yakın seçmen sandık başına gitmişti. Anahtar Parti’nin bu performansı, ilk kez seçime giren bir parti için oldukça anlamlı bulundu.

Yolüstü beldesinde yapılan ara seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Altın 911 oy alarak belediye başkanı seçildi. Anahtar Parti adayı Mehmet Can Coşkun 208 oy aldı.

Anahtar Parti’nin Yolüstü’deki %20’lik ikinci parti çıkışının siyasi kulislerde nasıl yorumlanacağı da merak konusu. Seçim sonuçlarının beldelerin geleceği açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Yeni belediye başkanları ve meclis üyeleri, belde statüsünü yeniden kazanan yerleşim yerlerinde altyapı, hizmet ve kalkınma projelerini hayata geçirecek.