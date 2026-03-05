Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, ülkenin Savunma Bakanı Theo Francken konuya ilişkin açıklama yaptı.

Francken, yaklaşık 227 milyon avroluk Mistral 3 MANPADS alacaklarını belirterek, bu hamlenin "hazırlılık ve caydırıcılıkla" ilgili olduğunu kaydetti.

Belçika'nın bu planı, ülkede artan şüpheli insansız hava aracı faaliyetlerinin ardından geldi.

Mistral gibi kısa menzilli hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, helikopter ve alçak uçuş yapan uçaklara karşı etkili olabiliyor.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Mistral sistemleri bakımı pahalı olduğu için 2017 sonlarında Belçika'da kısmen kullanımdan kaldırılmıştı.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi (NCCN), Eylül 2025 ile 21 Ocak 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 558 şüpheli insansız hava aracı faaliyeti için ihbar aldığını açıklamıştı.

Mistral 3 sistemi, Fransız savunma şirketi MBDA tarafından üretiliyor. MBDA, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya ortaklı bir Avrupa savunma konsorsiyumu olarak faaliyet yürütüyor.