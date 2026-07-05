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Serie A'da geçtiğimi sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Zeki Çelik sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir süredir devam eden belirsizliğe son noktayı koydu.

ZEKİ ÇELİK SÖZLEŞMESİNİ YENİLİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; milli oyuncu Zeki Çelik, Roma'nın yeni sözleşme teklifini kabul etti. Anlaşmanın resmi imzaların atılmasının ardından İtalyan kulübü tarafından duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Zeki Çelik gibi Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın da Roma ile sözleşme yenileyeceği aktarılıyor.

ROMA'NIN İSTİKRAR ABİDESİ

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 maça çıkan ve 1 gol, 4 asistle oynayan 29 yaşındaki milli oyuncu takımın en istikrarlı isimleri arasında yer almıştı.