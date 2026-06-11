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Milli futbolcu Zeki Çelik’in 2022 yılından bu yana formasını giydiği İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eriyor.

GELECEĞİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım kadrosunda yer alacak 29 yaşındaki sağ bekin, yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu. Zeki Çelik’in ismi transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtiliyordu.

ROMA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre Zeki Çelik, kendisine yeni sözleşme teklif eden Roma ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma kapsamında milli oyuncunun İtalyan ekibiyle 3 yıllık yeni kontrat imzalayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.