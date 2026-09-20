Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı

Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı

İstanbul Başakşehir müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray’ın son üç resmi maçında forma giyemeyen Victor Osimhen hakkında sevindirici gelişme yaşandı.

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Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı - Resim: 1

Sarı-kırmızılı kulübün Nijerya Futbol Federasyonu’na ilettiği resmi talebin ardından tecrübeli golcü için karar açıklandı.

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Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı - Resim: 2

Sakatlık süreci devam eden Nijeryalı santrforun risk edilmemesini isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncunun sağlık tablosunu içeren bir mektubu Nijerya Futbol Federasyonu’na gönderdi.

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Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı - Resim: 3

Mektupta, tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun milli takımın yaklaşan müsabakalarında görev almaması talep edildi.

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Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı - Resim: 4

NİJERYA TEKNİK HEYETİ TALEBİ KABUL ETTİ

Nijerya Futbol Federasyonu ve teknik heyeti, yapılan sağlık değerlendirmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübün başvurusuna olumlu yanıt verdi.

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Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı - Resim: 5

Alınan karar doğrultusunda Victor Osimhen; Madagaskar ve Gine-Bissau karşılaşmalarının kadrosunda yer almayacak ve tedavi sürecini riske girmeden sürdürecek.

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Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı - Resim: 6
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