Sarı-kırmızılı kulübün Nijerya Futbol Federasyonu’na ilettiği resmi talebin ardından tecrübeli golcü için karar açıklandı.
Osimhen'de sakatlık gelişmesi: Milli kadrodan çıkarıldı
İstanbul Başakşehir müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray’ın son üç resmi maçında forma giyemeyen Victor Osimhen hakkında sevindirici gelişme yaşandı.Haber Merkezi
Sakatlık süreci devam eden Nijeryalı santrforun risk edilmemesini isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncunun sağlık tablosunu içeren bir mektubu Nijerya Futbol Federasyonu’na gönderdi.
Mektupta, tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun milli takımın yaklaşan müsabakalarında görev almaması talep edildi.
NİJERYA TEKNİK HEYETİ TALEBİ KABUL ETTİ
Nijerya Futbol Federasyonu ve teknik heyeti, yapılan sağlık değerlendirmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübün başvurusuna olumlu yanıt verdi.
Alınan karar doğrultusunda Victor Osimhen; Madagaskar ve Gine-Bissau karşılaşmalarının kadrosunda yer almayacak ve tedavi sürecini riske girmeden sürdürecek.