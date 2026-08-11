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Kıbrıs'ta 30 yıl önce Türk bayrağına uzanan ellerin kırıldığı tarihi olay, Rum kesiminin gündeminden düşmüyor. Dönemin efsane komutanı Hasan Kundakçı'nın emriyle indirilen hainin ardından, şimdi de o gün görevde olan 18 Türk yetkili hedef tahtasına konuldu.



Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 18 kahraman hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmak için harekete geçti.



Kıbrıs'ta 30 yıl önce Türk bayrağına uzanan ellerin kırıldığı tarihi olay, Rum kesiminin gündeminden düşmüyor. Dönemin efsane komutanı Hasan Kundakçı'nın emriyle indirilen hainin ardından, şimdi de o gün görevde olan 18 Türk yetkili hedef tahtasına konuldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 18 kahraman hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmak için harekete geçti.

KIRMIZI BÜLTEN VE TUTUKLAMA KARARLARI





Güney Kıbrıs'ta düzenlenen anma töreninde konuşan Rum lideri Nikos Hristodulidis, olayla ilgili yıllardır yürütülen araştırmaların tamamlandığını açıkladı. Hristodulidis, 18 Türk hakkında arama ve tutuklama emri çıkardıklarını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu belirlenen bu kişilerden 5'i için İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten hazırlandı. Geriye kalan 13 kişi için ise Rum mahkemelerinden gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı ve İnterpol'e başvurulacağı belirtildi.

SINIRDA O GÜN NELER YAŞANDI?

Takvimler 8 Ağustos 1996'yı gösterdiğinde, Güney Kıbrıs'tan ara bölgeye sızan Rum genci Solomos Solomu, Türk bayrağını direkten indirmek için provokatif bir girişimde bulundu. Olay anında sınırda bekleyen 8 bin civarındaki Rum eylemci, bayrağın inmesiyle birlikte Türk tarafına geçmek için fırsat kolluyordu. Ancak dönemin Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı, "Bayrak inmez, indirtmem" diyerek tarihe geçen o emri verdi ve olası büyük bir provokasyonun önüne geçti.





TAMBURALI PAŞA KUNDAKÇI VE DİK DURUŞU

Olayın ardından Rumlar, "Tamburalı Paşa" olarak bilinen Hasan Kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkarmış ve usta komutan 2023 yılındaki vefatına kadar yurt dışına çıkamamıştı. Taşıdığı tamburalı otomatik tüfek nedeniyle bu lakabı alan Kundakçı Paşa, yaptığı tarihi açıklamada bayrağın indirilmesine asla izin veremeyeceğini vurgulayarak, "Bayrak namustur, indirtmem" ifadelerini kullanmıştı.



HASAN KUNDAKÇI KİMDİR?



1937 yılında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dünyaya gelen Hasan Kundakçı, askeri eğitimine 1955’te Kuleli Askerî Lisesinden mezun olarak başladı. 1957 yılında Kara Harp Okulunu bitiren Kundakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli kritik görevlerde bulundu.

1986 yılında Özel Harp Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Kundakçı, bu süreçten sonra özellikle terörle mücadelede ön plana çıktı. 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yapan Kundakçı, PKK’ya karşı yürütülen en kapsamlı operasyonların planlayıcıları arasında yer aldı.

Cudi Dağı operasyonları ve sınır ötesi harekâtlar, onun komuta ettiği önemli askeri faaliyetler arasında gösterildi. Görev sırasında içinde bulunduğu helikopterin ağır ateş almasına rağmen sağ kurtulması, askerler arasında efsaneleşmesine neden oldu.

“TAMBURALI PAŞA” LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Hasan Kundakçı’ya “Tamburalı Paşa” lakabının verilmesinin nedeni, terörle mücadele dönemlerinde kullandığı sert ve kararlı üslup oldu. Operasyonlarda geri adım atmayan tavrı, askerler arasında bu lakapla anılmasına yol açtı. Zamanla bu unvan, kamuoyunda da onunla özdeşleşti.



Kaynak: Sözcü Gazetesi