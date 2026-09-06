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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy beldesinde CHP’li belediye meclis üyelerinin Yeni Parti’ye geçiş sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediye meclis üyelerinden Yılmaz Şenol’un CHP’den ayrılmadığı ve görevine partisinde devam ettiği öğrenildi.

Yaklaşık bir ay önce Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, CHP’den ayrılarak belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti’ye katılacaklarını açıklamıştı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Dilsiz ve beraberindeki meclis üyeleri Yeni Parti logosu önünde kamuoyuna poz vermişti.

Ancak aradan geçen süreçte belediye meclis üyelerinden Yılmaz Şenol’un Yeni Parti’ye katılmadığı ortaya çıktı. Şenol’un, Bayırköy Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısına CHP Belediye Meclis Üyesi sıfatıyla katıldığı görüldü.

Bu gelişmeyle birlikte Bayırköy Belediye Meclisi’nde partilerin sandalye sayıları 4 Yeni Parti, 4 bağımsız ve 1 CHP’li üye olarak şekillendi.

Yılmaz Şenol’un CHP’de kalmasıyla, daha önce tüm CHP’li meclis üyelerinin Yeni Parti’ye geçeceği yönündeki beklenti de gerçekleşmemiş oldu.