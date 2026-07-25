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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, kadro planlamasında önemli bir karar aldı. Alman ekibinin Sportif Direktörü Christopher Freund, Sacha Boey ve Joao Palhinha ile yolların ayrılacağını duyurdu.

KARAR OYUNCULARA BİLDİRİLDİ

Christopher Freund yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve Joao Palhinha gelecek sezon planlarımız arasında yer almıyor. Alınan bu ayrılık kararı oyuncuların kendisine de bildirildi." ifadelerini kullandı.

BOEY SEZONU GALATASARAY'DA TAMAMLADI

Fransız sağ bek Sacha Boey, geride kalan sezonun ara transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a kiralanmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden Sacha Boey, Alman ekibi formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.

Bayern Münih'in aldığı bu kararın ardından hem Sacha Boey hem de Joao Palhinha'nın yeni takımlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.