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Augsburg ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde dikkat çeken bir gol geldi.

Ev sahibi Augsburg, santrayla birlikte Bayern Münih yarı alanında yoğun baskıya başladı. Baskı karşısında Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer büyük bir hata yaptı.

FELHAUER 5. SANİYEDE AĞLARI BULDU

Neuer'den topu kapan Felhauer, önünde boş kaleyi buldu. Felhauer yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Augsburg'u henüz 5. saniyede öne geçirdi.

Böylece Augsburg, Bayern Münih karşısında maça adeta 1-0 önde başladı.