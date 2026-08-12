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Kaynak: İHA

Bayburt merkezine bağlı Sırakayalar köyünde, yaz ortasında aniden başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün önceden uyarıda bulunduğu bölgede, kısa sürede şiddetini artıran sağanak sebebiyle köy içi ulaşım yollarında yoğun su birikintileri meydana geldi.

Kısa süreli fakat etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş kaydedildi. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları sebebiyle köy sakinleri sel ve su baskını ihtimaline karşı tedirginlik yaşarken, bölgedeki günlük yaşamda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Bayburt ve çevresinde 14-16 Ağustos tarihleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların süreceği öngörülüyor. Yetkililer, ani gelişebilecek yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.