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Kaynak: İHA

Kütahya’da ekipler, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki Eskişehir Karayolu Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araç içerisinde detaylı inceleme gerçekleştiren polisler, arka koltuktaki battaniyenin altına gizlenmiş bir kişiyi fark etti. Şüpheli G.S.'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, "İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve emniyet güçlerince arandığı saptandı.

Yakalanacağı sırada üzerindeki 16 adet sentetik ecza hapını yere atarak kurtulmaya çalışan zanlı, görevlilerce anında engellendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Gözaltına alınan G.S., Emniyet Müdürlüğü’ndeki gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde suç ve suçlulara yönelik operasyonel çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.