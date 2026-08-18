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Batman’daki bir bir sitede yönetim, site sakinlerinden gelen şikayetleri gerekçe göstererek ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasakladı. Yönetimin kararı WhatsApp grubu üzerinden site sakinlerine duyurmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Site yönetiminin paylaştığı duyuruda, yerleşke içerisindeki ortak alanlarda erkeklerin şort giymesine izin verilmeyeceği net bir dille ifade edildi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından toplu yaşam alanlarında kural belirleme sınırları ve kişisel özgürlükler konusu site sakinlerini ikiye böldü:

Kararı Destekleyenler: Toplu yaşam alanlarında genel kabul gören ortak kuralların uygulanabileceğini ve komşuluk ilişkilerinin gözetilmesi gerektiğini savundu.

Tepki Gösterenler: Uygulamanın kişisel kıyafet tercihlerine ve bireysel özgürlüklere müdahale olduğunu belirterek karara karşı çıktı.