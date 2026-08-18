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Kaynak: Haber Merkezi

Halk sağlığını, vergi gelirlerini ve piyasa düzenini tehdit eden gıda sahtekarlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilgili bakanlıkların ortak koordinasyonuyla yürütülen ve nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi yapan firmaları mercek altına alan kritik soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

BAKANLIKLARIN ORTAK DENETİM AĞINA TAKILDILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın titiz incelemeleri, sektördeki büyük bir usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı.

Yapılan denetimlerde, bazı firmaların Şeker Kanunu ile belirlenen üretim kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu firmaların, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri yasa dışı yollarla piyasaya sürdükleri belirlendi.

FATURADA "MALTODEKSTRİN", TESLİMATTA "NİŞASTA BAZLI ŞEKER"

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise firmaların uyguladığı fatura oyunu oldu. İncelemelere göre; piyasaya sürülen ürünlerin gerçek mahiyeti gizlenerek faturalara "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta" ve "fruktoz" gibi farklı isimlerle yansıtıldı. Faturada beyan edilen ürün ile alıcıya fiilen teslim edilen ürünün cinsinin birbirinden tamamen farklı olduğu anlaşıldı.

8 İLDE 26 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’yı kapsayan 8 ilde, 26 adreste faaliyet gösteren 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olduğu tespit edilen 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı.

SUÇLAMA DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Bakan Gürlek, çok yönlü olarak sürdürülen soruşturmada şüphelilerin şu suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı, Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (sahte fatura) düzenleme veya kullanma, Özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme (piyasa manipülasyonu) gibi suçlar yöneltildi.