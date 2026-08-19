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Kaynak: İHA

Batman kent merkezine bağlı Yaylıca köyü civarında ilerleyen hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen kıvılcımlar, yol kenarında yer alan tarım arazisine de sirayet etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin itfaiye ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan itfaiye görevlilerinin hızlı müdahalesi sayesinde araçtaki alevler bastırılırken, tarlada başlayan yangın da daha fazla genişlemeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hafif ticari araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. Güvenlik güçleri yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.