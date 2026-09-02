Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf Batman Petrolspor oldu.

Batman Petrolspor deplasmanda kazandı: Liderlik koltuğunu bırakmadı - Resim : 1

BATMAN PETROLSPOR 2 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmada Batman Petrolspor’a galibiyeti getiren goller maçın kritik anlarında geldi.

Konuk ekip, 45. dakikada Doria’nın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında ise 90+3. dakikada Pedrinho sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI

Batman Petrolspor, Vanspor FK karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Batman temsilcisi ligdeki başarılı çıkışını sürdürdü.

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BATMAN PETROLSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Maçın ardından Batman Petrolspor puanını 13’e yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Vanspor FK ise 4 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Batman Petrolspor, gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Vanspor FK ise deplasmanda Muğlaspor karşısında puan arayacak.