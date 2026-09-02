Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Vanspor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf Batman Petrolspor oldu.
BATMAN PETROLSPOR 2 GOLLE KAZANDI
Karşılaşmada Batman Petrolspor’a galibiyeti getiren goller maçın kritik anlarında geldi.
Konuk ekip, 45. dakikada Doria’nın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında ise 90+3. dakikada Pedrinho sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.
3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI
Batman Petrolspor, Vanspor FK karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Batman temsilcisi ligdeki başarılı çıkışını sürdürdü.
BATMAN PETROLSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Maçın ardından Batman Petrolspor puanını 13’e yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Vanspor FK ise 4 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Batman Petrolspor, gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Vanspor FK ise deplasmanda Muğlaspor karşısında puan arayacak.