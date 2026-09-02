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Kaynak: Haber Merkezi

Antalyaspor’da transfer döneminin son bölümünde önemli bir gelişme yaşandı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ancak ligin 5. haftasında deplasmanda Bandırmaspor’u 1-0 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, forvet hattına takviye yaptı.

FORVET TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Yaz transfer döneminin başından bu yana hücum hattına takviye yapmak isteyen Antalyaspor, aradığı golcüyü buldu.

Akdeniz

ekibi, Başakşehir forması giyen Yeşil Burun Adalı forvet Nuno da Costa’yı renklerine bağladığını duyurdu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Antalyaspor, tecrübeli golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuno da Costa transferiyle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR’DEN AYRILMIŞTI

Nuno da Costa’nın Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Antalyaspor devreye girdi.

Akdeniz temsilcisi, kısa sürede anlaşmayı tamamlayarak transferi resmen duyurdu.

AJANSSPOR DUYURMUŞTU

Antalyaspor ile Nuno da Costa’nın anlaşmaya vardığını daha önce Ajansspor duyurmuştu.

Resmi açıklamanın ardından tecrübeli forvetin yeni adresi Antalyaspor oldu.