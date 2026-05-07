Türkiye ekonomisinde son bir yılda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, bankacılık sektöründeki sorunlu kredi yükünü büyüttü. Gazeteci-yazar Naki Bakır' tarafından kaleme alınan değerlendirmeye göre, bankaların takibe düşen kredi alacakları mart ayı itibarıyla yaklaşık iki katına çıktı.

TAKİBE DÜŞEN KREDİLERDE REKOR ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine dayanan analizde, Mart 2025 sonunda 347,3 milyar lira olan takipteki kredi hacminin, Mart 2026 itibarıyla yüzde 94,3 artışla 674,7 milyar liraya yükseldiği belirtildi.

Takibe düşen krediler; ticari krediler, ihtiyaç kredileri, taşıt ve konut kredileri ile bireysel ve kurumsal kredi kartı borçlarını kapsıyor.

Nadi Bakırcı yazısında, “Ulusal ve küresel çapta şok siyasi gelişmeler, ticaret savaşları ve sıcak savaş gibi gelişmeler ekonomiyi derinden etkiledi” değerlendirmesinde bulundu.

EN BÜYÜK BATIK KREDİ HACMİ İSTANBUL’DA

Toplam takipteki kredi hacminin yaklaşık üçte biri İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’daki sorunlu kredi miktarı 212,4 milyar liraya ulaştı.

İstanbul’u şu iller izledi:

Ankara: 55,9 milyar TL

İzmir: 41,4 milyar TL

Bursa: 24,8 milyar TL

Gaziantep: 23,9 milyar TL

Adana: 22,3 milyar TL

Kocaeli: 21,5 milyar TL

Bu 10 ilin toplam takipteki kredi tutarı 454,8 milyar liraya ulaşarak Türkiye toplamının yüzde 67,4’ünü oluşturdu.

KARAMAN’DA BATIK KREDİLER BEŞ KAT ARTTI

Takibe düşen kredi miktarındaki en sert yükseliş Karaman’da yaşandı. Kentte sorunlu kredi hacmi bir yılda yüzde 485,2 arttı.

Mart 2025’te 610,9 milyon TL olan takipteki kredi miktarı, 2026 mart sonunda 3 milyar 675 milyon liraya çıktı.

Nadi Bakırcı, Karaman’daki artışın nedenleri arasında tarım gelirlerindeki dalgalanma, küçük işletmelerin finansal kırılganlığı ve KOBİ yoğun ekonomik yapıyı gösterdi.

Karaman’ı takip eden iller ise şöyle sıralandı:

Niğde: yüzde 213

Amasya: yüzde 196,1

Zonguldak: yüzde 181,4

Yozgat: yüzde 181,3

Batman: yüzde 176,4

KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK BATIK KREDİ KARAMAN’DA

Kişi başına düşen takipteki kredi miktarında da Karaman ilk sıraya yükseldi.

Mart 2026 itibarıyla kişi başına ortalama takipteki kredi miktarları şöyle oldu:

Karaman: 13.627 TL

İstanbul: 13.482 TL

Muğla: 11.092 TL

Gaziantep: 10.736 TL

Kocaeli: 9.963 TL

En düşük kişi başı takipteki kredi miktarı ise Muş’ta görüldü.

TAKİBE DÜŞME ORANI YÜZDE 2,7’YE ÇIKTI

Türkiye’de toplam kredi hacmi bir yılda yüzde 42,3 artarak 25,3 trilyon liraya yükseldi. Ancak takipteki krediler çok daha hızlı büyüdü.

Buna göre bankacılık sektöründe takibe düşme oranı yüzde 2’den yüzde 2,7’ye çıktı.

İl bazında en yüksek takip oranına sahip şehirler ise şöyle sıralandı:

Karaman: yüzde 8,4

Mardin: yüzde 8,3

Diyarbakır: yüzde 6,6

Şırnak: yüzde 6,4

Bilecik ve Batman: yüzde 6

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, yüksek faiz ortamı, düşen alım gücü ve işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukların takipteki kredi artışını hızlandırdığı görüşünde birleşiyor.

Özellikle KOBİ ağırlıklı şehirlerde gelir dalgalanmaları ve tahsilat sorunlarının önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe risk oluşturmaya devam edeceği değerlendiriliyor.