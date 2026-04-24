Ekonomik krizi en ağır şekilde hisseden Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve vatandaşlar kredi yapılandırmalarına rağmen darboğazdan kurtulmadı.

Ekonomist İris Cibre, vatandaşın ve KOBİ'lerin gittikçe battığına dikkat çekerek, destek kredilerinin yeterli olmadığını ifade etti.

"Vatandaş gittikçe batıyor, takipteki kredi oranı 4,64%. Bir de Kobiler batıyor, takip oranı 3,6%'ya yükseldi." diyen Cibre, "Sadece ticari kredilere bakıp, 2,15% alarm seviyesi değil demek yanlış. Kobiler ve vatandaş alarm çalıyor, nükleer alarmı..." değerlendirmesinde bulundu.

"DESTEK KREDİLERİ YETERLİ OLMADI"

Cibre, sözlerine şöyle devam etti:

Kredilerde yapılandırma yapıldı, Kobilere destek kredileri açıklandı. Gidişatı değiştirmedi; ya yetersiz geliyor ya da yeterince yararlanılamıyor ve ya da, doğru yere gitmiyor o destekler.