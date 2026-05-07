Gazeteci Alican Uludağ’ın üç yıl önce kaleme aldığı ve Yargıtay’daki seçim krizine ışık tutan haber, bugün gelinen noktada stratejik bir önem kazandı. O dönem iktidar bloku içerisindeki muhafazakar ve milliyetçi kanatların uzlaşamaması nedeniyle kilitlenen YSK üyeliği seçimlerinde; Hakyolcu grubun desteklediği Serdar Mutta ile MGV kökenlilerin adayı Talip Bakır arasındaki rekabet oyları bölmüştü. 14 tur süren belirsizliğin ardından kurula girmeyi başaran Mutta, aradan geçen üç yılın sonunda kurumun en tepe ismine dönüştü.

KARİYER BASAMAKLARI VE AKADEMİK GEÇMİŞ

YSK’nın resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, 1974 Hatay doğumlu olan Mutta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Meslek hayatı boyunca Adalet Müfettişliği’nden HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı’na kadar kritik görevlerde bulunan Mutta, 2018 yılından bu yana Yargıtay Üyesi olarak görev yapıyordu. Ancak Mutta’yı bugün tartışmaların odağına yerleştiren asıl konu, akademik kariyerindeki bir detay: Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki doktora çalışması.

"İSTİSNA" MI, "İHMAL" Mİ? DİPLOMA POLEMİĞİ KAPIDA

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun aylar önce dikkat çektiği "diploma denkliği" konusu, Mutta’nın başkanlığıyla birlikte siyasetin sıcak başlıklarından biri olmaya aday. Terkoğlu yazısında, YÖK mevzuatına göre hukuk doktorası için adayın en az 200 gün ilgili ülkede bulunması ve derslere girmesi gerektiğini hatırlatmıştı.

Resmi özgeçmişine göre 2018’den beri Ankara’da Yargıtay üyeliği görevini kesintisiz sürdüren Mutta’nın, 2021 yılında Kıbrıs’tan nasıl doktora derecesi aldığı merak konusu. İktidar kulislerinde bu durumun şu riskleri barındırdığı konuşuluyor:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı sürecinde gündeme getirilen "diploma ve denklik" tartışmalarının bir benzerinin, bizzat seçimleri yönetecek olan YSK Başkanı üzerinden yapılması.

Olası bir adaylık engelleme girişiminde muhalefetin, "Peki, siz Kıbrıs’taki diplomanızı hangi usulle aldınız?" sorusunu sorma ihtimali.

AK PARTİ’NİN "ENDİŞESİ" YERİNİ ONAYA MI BIRAKTI?

Terkoğlu'na göre, beş ay öncesine kadar AK Parti kanadında "polemik yaratır" endişesiyle fısıltıyla konuşulan bu durumun, Mutta’nın başkan seçilmesiyle birlikte aşıldığı görülüyor. Yargı kulisleri, seçimin ardından şu soruyu tartışıyor: YSK, kendi başkanının diplomasına yönelik olası bir denklik eleştirisi karşısında nasıl bir tavır alacak?