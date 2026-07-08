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Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Türk yağlı güreşinin efsane isimlerinden Başpehlivan Recep Kara, bu yıl Kırkpınar Er Meydanı'na son kez katıldığını açıkladı. Kara, 2027 yılında aktif güreş kariyerini noktalayacağını ve veda güreşleriyle er meydanlarına veda edeceğini duyurdu.

KIRKPINAR DEFTERİNİ KAPATTI

Türk yağlı güreşinin önemli isimlerinden Başpehlivan Recep Kara, yaptığı açıklamayla güreş camiasını duygulandırdı.

Bu yıl Kırkpınar Er Meydanı'na son kez katıldığını belirten Kara, 665 yıllık tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

8 FİNAL, 4 ŞAMPİYONLUK

Recep Kara, Kırkpınar kariyerinde 8 kez finale çıktığını ve 4 kez Başpehlivanlık unvanını kazandığını hatırlattı.

Cumhuriyet tarihinde 22 yaşında en genç Başpehlivan olma gururunu yaşadığını belirten Kara, bu başarıları elde etmenin mutluluğunu ve şükrünü dile getirdi.

2027'DE ER MEYDANLARINA VEDA EDECEK

Başpehlivan Recep Kara, 2027 yılının aktif güreş hayatındaki son yıl olacağını açıkladı.

Bu süreçte yurt genelinde düzenlenecek güreş organizasyonları ile lig güreşlerine katılmaya devam edeceğini ifade eden Kara, 35 yıllık güreş kariyerini taçlandıracak veda güreşleriyle er meydanlarına veda edeceğini söyledi.

"HELALLİK ALARAK AYRILACAĞIM"

Recep Kara, 2027 yılında gerçekleştirilecek veda güreşlerinde hem seyircilerden hem de birlikte mücadele ettiği tüm pehlivanlardan ve rakiplerinden helallik alarak aktif sporculuk hayatını sonlandıracağını belirtti.