Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Yoğun çalışma temposunun arasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bir yandan da mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de eşlik ettiği saha çalışmaları kapsamında Başkan Ahmet Kaya, Yenimahalle ve Pazarkapı mahallelerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Samimi bir havada gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Kaya, vatandaşların kapanması gündemde olan hastaneler, fındık fiyatları ve ekonomi konusundaki serzenişlerini dinledi, talep ve önerileri tek tek not aldırdı.

“HASTANELER İÇİN VATANDAŞ VE ESNAFI DÜŞÜNEREK ADIM ATILMALI”

Yenimahalle ziyaretinde esnafın ve bölge sakinlerinin öncelikli gündemi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (Numune) İnönü Mahallesindeki yerleşkesinin kapanma tartışmasıydı. Hastanenin kapanacak olmasına yönelik sitemleri dinleyen Başkan Kaya, “Hastanelerin çevresinde bir sürü esnafımız var. Vatandaşlarımız hiç dolmuşa binmeden yürüme mesafesinde hastanelere ulaşabiliyor, bu kentimiz için bir nimet. Bu hastanelerin kaldırılmaması çağrısında bulunduk ama bu çağrılarımıza kulak tıkandı. Umarım karar vericiler adım atarken hem esnafımızı ve hem vatandaşımızı düşünürler” dedi.

ESNAF EKONOMİDEN, ÇİFTÇİ FINDIKTAN DERT YANDI

Başkan Kaya’nın Pazarkapı Mahallesi'ndeki ziyaretlerinde ise gündemi fındık fiyatları oluştururken, ekonomik dar boğaz ve fındık fiyatlarına yönelik serzenişler ön plana çıktı. Bir vatandaş, ekonomik şartların artık dayanılmaz bir boyuta ulaştığını belirterek, "Emekli adamım, evi arayıp ne ihtiyaç olduğunu soramıyorum. Fındık fiyatları perişan halde. Geçen yıl 320 liradan sattığım fındığa 160 lira teklif ediyorlar. Bu iş siyasetten çıktı, ekmek kavgasına döndü" sözleriyle yaşanan mağduriyeti aktardı. Serzenişleri samimiyetle dinleyen Başkan Kaya da vatandaşın bu acı ekonomik tablodan çıkarılması ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

“EKONOMİK TABLODAN HER KESİM ZARAR GÖRÜYOR”

Esnafın ve vatandaşın halini onlarla birebir görüşerek dinlediklerini ifade eden Başkan Kaya, "Esnaflarımız hem sokağımızın sesi hem de ekonomimizin temel taşıdır. Onların görüş ve önerileri bizim de yol göstericimiz oluyor. Ekonomik sıkıntılardan her kesim olduğu gibi esnafımız da büyük zarar görüyor. Biz onlarla dertleşmeye ve gücümüz yettiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

ESNAFLAR, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar “Başkanımız sürekli sokağımızda görmek derdimizi paylaşabilmek bizim için çok önemli. Sayesinde sorunlarımızı ve taleplerimizi çözüme kavuşturabiliyoruz. Başkanımıza samimiyeti ve ilgisi için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.