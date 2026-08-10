Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın çağrısıyla bir araya gelen gönüllüler, geliri öğrencilere burs olarak verilecek 17 dönümlük bahçede fındık hasadı yaptı. Çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Başkan Kaya, “Topladığımız fındıkları satacağız ve öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Yağmura rağmen çağrımıza yanıt veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ortahisar’da eğitime destek olmak ve öğrencilerin geleceğine katkı sunmak amacıyla örnek bir dayanışma kampanyasına imza atıldı. Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Sibel Alemdaroğlu’nun, 17 dönümlük fındık bahçesinin bu yılki hasadını öğrencilere burs olarak verilmek üzere Ortahisar Eğitim Derneği’ne bağışlaması üzerine, Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından imece çağrısı yapıldı.

FINDIKLAR, İMECE USULÜYLE TOPLANDI

Başkan Kaya’nın imece çağrısıyla bir araya gelen gönüllüler, hep birlikte fındık hasadı gerçekleştirdi. Çağlayan Mahallesi Yanlıca mevkiinde gerçekleştirilen fındık hasadına; Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve fındık bahçesinin sahibi, Meclis Üyesi Sibel Alemdaroğlu’nun yanı sıra, Başkan Yardımcıları Murat Özçilingir, Ernul Arslan ve Özer İskender, Yeni Parti Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Eğitim Derneği Başkanı Fethi Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı.

BAŞKAN KAYA, BAHÇEDE MAHARETİNİ GÖSTERDİ

Gün boyu süren yağışa rağmen fındıklar imece usulüyle toplandı. Bütün gününü bahçede vatandaşlarla birlikte çalışarak geçiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da, fındık toplamanın yanı sıra orakla ocakların temizliğini yaptı. Toplanan fındıkları, traktörle harmana taşıyan Başkan Kaya, Karadeniz’in en önemli tarım ürünü olan fındığın bahçeden harmana geliş sürecindeki bütün aşamalarda tarım işlerindeki maharetini sergiledi.

BAŞKAN KAYA: “YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN BURS DESTEĞİ İÇİN TOPLANDIK”

Gençlerin eğitimine verilen desteğin çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, imece çağrısına gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmanın bir iyilik hareketi olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Değerli Meclis Üyemiz Sibel Alemdaroğlu, fındık mahsulünün gelirini burs desteği için Ortahisar Eğitim Derneğimize bağışlayacağını açıklayınca biz de bir imece çağrısı yaptık. Yağmura ve zorlu hava şartlarına rağmen çağrımıza yanıt vererek buraya gelen tüm mesai arkadaşlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Burada topladığımız fındıkları satacağız ve elde edilen geliri eksiksiz bir şekilde öğrencilerimize burs olarak vereceğiz” dedi.

İMECEYE KATILANLAR, DAYANIŞMA KAMPANYASI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Ortahisar Belediyesi’nin başlattığı bu anlamlı kampanyada yer almaktan gurur duyduklarını belirten vatandaşlar, görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Ortahisar Belediyemizin eğitime katkı adına yapmış olduğu etkinliğe katılmaktan onur duyuyorum. Biz de çocuklarımıza burs katkısı sağlamak için buradayız. Anlamlı dayanışma kampanyası için teşekkür ediyoruz.”

“Bugün burada eğitime katkı olması için Başkanımız Ahmet Kaya’nın çağrısıyla yağmur çamur demeden fındık toplamaya geldik. İnşallah fındık da iyi para eder de çocuklarımıza daha fazla katkı olur.”

“Meclis üyemiz Sibel Alemdaroğlu, fındığını bağışladı, biz de toplanmasına yardım ediyoruz. Hasat ettiğimiz ürün öğrencilerimize burs olacak. Böyle bir etkinlikte bulunmak yaşım itibariyle de onur verici bir durum. Çocuklarımıza bir nebze yardımımız olursa bundan büyük mutluluk duyarız. Her şey çocuklarımız için.”

“Akşam Başkanımız Ahmet Kaya’nın çağrısını duyunca sabah erkenden kalkarak geldim. Gençlerimize destek olmamız gerekiyor, onlar bizim geleceğimiz. Yağmura çamura bakmadan topluyoruz.”

“Ahmet Kaya Başkanımız öncülüğünde Meclis Üyemiz Sibel Alemdaroğlu’nun burs kampanyasına bağışladığı fındığı büyüklerimizden gördüğümüz imece usulüyle topluyoruz. Bu fındıklarla öğrenci kardeşlerimize destek olacağız.”