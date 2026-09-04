Türkiye genelindeki yer fıstığı ihtiyacının tek başına yüzde 60 oranındaki kısmını sırtlayan Adana'da, yeni sezon mesaisi sahil bandında yer alan Karataş ilçesinden start aldı.
Rekolte üreticiyi memnun etti: Kilosu 100 liradan satılıyor
Türkiye'nin fıstık ambarı Adana'da sahil kesimleriyle başlayan ilk hasat dönemi üreticinin yüzünü güldürürken, bu sezon rekoltenin 135 bin tonu bulması bekleniyor.Kaynak: İHA
Toplam 252 bin dekar gibi geniş bir coğrafyada ekimi yapılan tarım ürününden, dönüm başına ortalama 500 ila 600 kilogram arasında verim elde ediliyor.
Sahil kuşağında aktif olarak devam eden toplama işlemlerinin, önümüzdeki günlerde ova kesimlerine doğru yayılması planlanıyor.
Hasat sürecinde sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren traktörler, ilk aşamada fıstık bitkisini toprak altından sökerek havalandırıyor.
Ardından sahaya giren ikinci bir traktör grubu, mahsulü ayıklayarak toplama işlemine devam ediyor.
Toplanan ürünler tarım arazilerinde kurutma sürecine tabi tutulduktan sonra, paketlenmek ve işlenmek üzere komşu şehir Osmaniye'deki fıstık işleme fabrikalarına sevk ediliyor.
Geçmiş sezonda hissedilen şiddetli sıcaklık dalgaları ve kuraklık, tarımsal rekoltede belirgin bir düşüşe yol açmıştı. Ancak bu yıl mevsim normallerinde ve zamanında yağan yağmurlar, toprağın nem dengesini koruyarak rekolteyi ciddi oranda artırdı.
Piyasada yer fıstığının kilogram fiyatı, ürünün kalitesine, büyüklüğüne ve boyuna göre 90 ile 100 Türk lirası arasında değişiklik gösteriyor.
Hasat alanında süreci yerinde inceleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl havaların serin ve yağışlı gitmesi nedeniyle hasat döneminde hafif bir gecikme yaşandığını belirtti. Ekim alanlarındaki genişlemeye dikkat çeken Doğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'da üretilmekte. Bu yıl havaların serin ve yağışlı gitmesinden dolayı hasat gecikti.”
“Geçen yıl 211 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi varken bu yıl 252 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi var. Şu anda hasat devam ediyor.”
“Dönüme şuanda 500-600 kilogram verim almakta. Fiyatlar ilk başta 105-110 liraydı ama şu anda 90-100 lira arasında değişmekte."
Doğan ayrıca, geçmişte fıstık üretiminin ağırlıklı olarak Osmaniye'de yapıldığını, zamanla Adana'nın ekim alanında lider konuma geldiğini ancak işleme tesislerinin hala Osmaniye'de yoğunlaştığını ifade etti.
Adana genelinde geniş arazilerde tarım yapan üreticiler de sezona dair olumlu görüşler paylaştı.
Yaklaşık 300 dönümlük arazide yer fıstığı üreten Savaş Ağırbaş, dönüm başına elde edilen 500-600 kilogramlık ürün miktarının ve güncel pazar fiyatlarının beklentilerini karşıladığını belirtti.
Ağırbaş, " Şu anda her şey güzel. Bir dönüme ortalama 500-600 kilogram verim alıyoruz. Fiyatlar da 90-100 lira arasında değişiyor" diye konuştu.