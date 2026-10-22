Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Ustaoğlu köyünde meydana gelen olayda, dere yatağında bir motosikletle birlikte Murat Barışık’ın cansız bedeni bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Köprü üzerinde kan izlerine rastlanması ve Barışık’ın bedeninde mermi girişine işaret eden bulguların görülmesi üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı soruşturma yürütüldü.

Başsavcılığın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen kesintisiz çalışmalar, yaklaşık 24 saat içinde olayın şüphelisinin belirlenmesini sağladı. Soruşturma kapsamında, maktulle aynı köyde yaşayan 21 yaşındaki fabrika işçisi Ö.Ç. şüpheli olarak tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, iki kişi arasında otomobil ve motosiklet alım satımından kaynaklanan bir ilişki bulunduğu, şüphelinin Barışık’a yaklaşık 650 bin TL borçlandığı ve bu borcu ödeyemediğinin öğrenildiği bildirildi.

İlk tespitlere göre şüphelinin, cinayetten üç gün önce olayın yaşandığı bölgeye giderek eylemi planladığı ve tabancasını burada gizlediği değerlendirildi. Olay günü Barışık’ı aynı bölgeye çağıran şüphelinin, önceden sakladığı silahla maktulün ensesine bir el ateş ettiği öne sürüldü.

Soruşturmada elde edilen bulgulara göre şüphelinin, Barışık’ı vurduktan sonra cesedi ve motosikleti dereye attığı belirlendi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile maktule ait cep telefonunun da suya atıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından Ö.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.