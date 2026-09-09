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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or için geri sayım sürerken, adaylar arasındaki rekabet açıklamalara da yansıdı.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, ödülü hak ettiğini savunurken Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal da dikkat çeken ifadeler kullandı.

MBAPPE: 'OYUMU KENDİME VERİRDİM'

Ballon d'Or yarışındaki şansını değerlendiren Mbappe, büyük turnuvalarda ortaya koyduğu performansa dikkat çekerek kendisini ödülün adayları arasında öne çıkardı.

Fransız yıldız, "Büyük turnuvaları gol kralı olarak bitirmek önemli. Bu ödülü kazanmam kesinlikle bir hırsızlık olmaz. Kime oy verirdim? Tabii ki kendime" ifadelerini kullandı.

YAMAL: 'KİMSEYE YALVARMAYACAĞIM'

Lamine Yamal ise Ballon d'Or için kendi reklamını yapmaya ihtiyaç duymadığını belirtti.

Barcelona'nın genç yıldızı, "Kendi reklamımı yapmama gerek yok. Kulübümle ve milli takımla başardıklarımdan gurur duyuyorum. Bu sizin işiniz. Bir şey elde etmek için kimseden rica edecek veya yalvaracak değilim" dedi.