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Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'da 2026 yılının adayları belli oldu.

France Football'un UEFA iş birliğiyle düzenlediği organizasyonda 30 futbolcu, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top'u kazanabilmek için aday gösterildi.

DEMBELE UNVANINI KORUMAK İÇİN YARIŞACAK

Ballon d'Or'un son sahibi Ousmane Dembele, 2026 adayları arasında da kendisine yer buldu.

Listede Dembele'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Harry Kane, Rodri ve Vitinha gibi Avrupa futbolunun öne çıkan yıldızları bulunuyor.

Aday listesinin en dikkat çekici isimlerinden biri ise Lionel Messi oldu. Kariyerinde 8 kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli yıldız, 39 yaşında yeniden Altın Top adayları arasına girdi.

BALLON D'OR 2026 ADAYLARI

2026 Ballon d'Or için açıklanan 30 kişilik aday listesi şöyle:

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Ousmane Dembele, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Michael Olise, Willian Pacho, Joao Neves, Julian Quinones, Rodri, Nuno Mendes, Vinicius Junior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba ve Vitinha.