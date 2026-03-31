Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,5 artarak, 21 milyar 49 milyon olurken, ithalat yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon olarak gerçekleşti.



Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 1,3 azaldı, ithalat yüzde 2,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 2,8 artarak 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 4,4, ithalat yüzde 12,8 arttı

Enerji ürünleri ve nakti olmayan altın hariç ihracat, 2026 Şubat ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 99 milyon dolardan, 19 milyar 935 milyon dolara yükseldi.



Şubat ayında enerji ürünleri ve nakti olmayan altın hariç ithalat yüzde 12,8 artarak 20 milyar 328 milyon dolardan, 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve nakti olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,9 oldu.



Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 15,9 arttı



Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 7 milyar 796 milyon dolardan, 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Şubat ayında yüzde 72,7 iken, 2026 Şubat ayında yüzde 70'e geriledi.



Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 13,8 arttı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,8 artarak 15 milyar 306 milyon dolardan, 17 milyar 415 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde yüzde 73,2 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,4'e gerilediği açıklandı.