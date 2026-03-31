Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 133 bin artarak 2 milyon 981 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 0,3 puan yükselişle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

TÜİK, ŞUBAT AYINA İLİŞKİN İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, şubatta bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta bir önceki aya göre aynı kalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı şubatta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin h-üfe verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 yükseldi.

Endeks, Şubat 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 arttı.

H-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 yükselirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış gösterdi.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 yükselerek 30 milyar 80 milyon dolar oldu.

ENERJİ İTHALATI FATURASI ŞUBATTA YÜZDE 19,2 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 artarak 30 milyar 80 milyon 16 bin dolar olarak belirlendi.