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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında yürütülen “Gıda Güvenliği-1” operasyonu çerçevesinde Balıkesir genelinde kapsamlı müşterek denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katıldığı kontrollerde özellikle sahte, taklit ve tağşiş riski bulunan ürünlere odaklanıldı. Zeytinyağından süt ürünlerine, et ve et ürünlerinden baharat ve takviye edici gıdalara kadar çok sayıda ürün grubu denetlendi.

BALIKESİR’DE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN KURUMLAR SAHADA

Vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak, halk sağlığını korumak ve gıda sektöründe haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler Balıkesir genelinde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yürütülen koordinasyon kapsamında gerçekleştirilen “Gıda Güvenliği-1” operasyonunda, Balıkesir merkez ve ilçelerinde farklı kurumların katılımıyla müşterek kontroller yapıldı.

Denetimlerde Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları ekipleri birlikte görev aldı.

Kurumlar arası koordinasyonla gerçekleştirilen çalışmaların, gıda güvenliği açısından risk oluşturabilecek işletme ve ürünlerin daha etkin şekilde kontrol edilmesine yönelik olduğu bildirildi.

HEDEFTE SAHTE, TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLER VAR

Denetimlerin önemli başlıklarından birini, tüketici sağlığını tehdit edebilecek sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele oluşturdu.

Risk esaslı denetim anlayışı doğrultusunda, özellikle taklit ve tağşiş ihtimali yüksek olan ürünleri üreten, işleyen veya satışa sunan işletmeler kontrol edildi.

Ekipler tarafından işletmelerin faaliyetleri, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve ilgili yasal yükümlülükler kapsamında incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerde yalnızca işletmelerin üretim süreçleri değil, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.

ZEYTİNYAĞI, ET, SÜT VE BAHARATLAR MERCEK ALTINDA

Kontroller kapsamında özellikle riskli ürün gruplarına yönelik denetimlere ağırlık verildi.

Başta;

Zeytinyağı,

Süt ve süt ürünleri,

Et ve et ürünleri,

Baharatlar,

Takviye edici gıdalar

olmak üzere çeşitli gıda ürünleri denetlendi.

Bunun yanı sıra yol kenarlarında tüketicilere sunulan bal, pekmez, zeytinyağı ve benzeri ürünler de kontrol kapsamına alındı.

Bu ürünlerin üretim, satış ve piyasaya arz süreçleri ilgili kurumların görev ve yetki alanları doğrultusunda incelendi.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Denetimlerde gerekli görülmesi halinde şüpheli ürünlerden numuneler alındı.

Alınan numunelerin, ürünlerin mevzuata uygunluğunun ve tüketici sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla ilgili laboratuvarlara gönderildiği bildirildi.

Laboratuvar incelemelerinin yanı sıra sahada gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen hususlar da kayıt altına alındı.

Mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde ise ilgili kurumların görev ve yetkileri kapsamında gerekli idari iş ve işlemlerin uygulandığı belirtildi.

DENETİMLERDE RİSK ESASLI YAKLAŞIM

Gerçekleştirilen çalışmalarda tüm gıda işletmelerinin aynı düzeyde risk taşıdığı varsayımı yerine, risk esaslı denetim yaklaşımının öne çıkarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda özellikle tüketici sağlığı açısından risk oluşturma ihtimali daha yüksek olan ürünler ve işletmeler üzerinde yoğunlaşıldı.

Taklit ve tağşiş ihtimali bulunan ürünlerin piyasaya sunulmasının önlenmesi, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi ve mevzuata uygun üretim ile satışın desteklenmesi denetimlerin temel amaçları arasında yer aldı.

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE DE DENETİMLERİN ÖNEMLİ BAŞLIĞI

Gıda denetimleri yalnızca halk sağlığının korunması açısından değil, sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında adil rekabet ortamının korunması açısından da önem taşıyor.

Mevzuata uygun üretim yapan işletmelerin, kurallara aykırı şekilde üretim veya satış gerçekleştiren işletmeler karşısında mağduriyet yaşamaması için yapılan kontrollerin sürdürüleceği belirtildi.

Özellikle taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin hem tüketiciler açısından sağlık riski oluşturabileceği hem de mevzuata uygun üretim yapan işletmeler bakımından haksız rekabete neden olabileceği vurgulandı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ SAHAYA YANSIDI

Balıkesir genelindeki denetimlerde farklı kamu kurumlarının aynı çalışma kapsamında bir araya gelmesi, gıda güvenliği alanında kurumlar arası koordinasyonun sahadaki örneklerinden biri oldu.

Tarım ve Orman teşkilatının gıda mevzuatı ve denetim alanındaki görevleriyle birlikte Emniyet ve Jandarma birimlerinin saha desteğiyle gerçekleştirilen kontrollerde, işletmeler ve ürünler kapsamlı şekilde incelendi.

Bu tür müşterek çalışmalarla denetimlerin daha koordineli ve etkin şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

“ÜRETİMDEN SATIŞA KADAR SAHADAYIZ”

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceği ifade edildi.

Müdürlük açıklamasında, gıda güvenliğinin yalnızca satış aşamasındaki kontrollerle sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar gıdanın bütün aşamalarının takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüketici sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde denetim ve kontrol faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Güvenilir gıda, sağlıklı toplum anlayışıyla; üretimden satışa kadar gıdanın her aşamasında sahadayız.”

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Balıkesir genelinde gerçekleştirilen müşterek denetimlerle birlikte, gıda işletmelerinin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan kontrollerin, risk durumuna göre farklı ürün ve işletme gruplarını kapsayacak şekilde sürdürüleceği belirtilirken, özellikle sahte, taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesi ve piyasaya arzının önlenmesine yönelik çalışmaların önem taşıdığı ifade edildi.

Balıkesir’de gerçekleştirilen “Gıda Güvenliği-1” operasyonu, gıda güvenliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması ve mevzuata aykırı uygulamalarla mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonun sahadaki yansımalarından biri olarak öne çıktı.