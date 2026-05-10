Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde termometreler 27-28 dereceleri gösterirken, vatandaşlar sahilleri doldurdu. Vatandaşlar, tarihi meşe ağaçları ile ünlü Ören sahiline akın ederken, gençlerde deniz sezonunu açtı. Su sıcaklığının iyi olduğunu kaydeden gençler, herkesi Ören sahiline davet etti.



Gençler, "Sezon açılmıştır. Denize girmek isteyen herkesi, Ören sahiline bekliyoruz. İnşallah Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelenler de bu güzelliklerin, bu yeşilliklerin tadını çıkarsın. Geldiklerinde de mutlu olacaklarına gönülden inanıyorum" dedi.