Türkiye’de en fazla döviz bulunduran şehirler belli oldu: Paraya para demiyorlar

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden edindiği bilgilere göre, 2026 senesinin ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam mevduat büyüklüğü 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL’ye ulaştı. Söz konusu tutarın yüzde 43’ünü döviz tevdiat hesapları oluşturdu.