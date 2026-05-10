Döviz kurlarında son dönemde meydana gelen yatay seyir, doların enflasyon karşısında zayıf kalması ve Türk lirasının mevduatta daha yüksek getiri sağlaması, vatandaşların yatırım tercihlerine de yansıdı.
Türkiye’de en fazla döviz bulunduran şehirler belli oldu: Paraya para demiyorlar
Türkiye’de mevduat verileri iller bazında incelendiğinde, döviz birikiminin en yoğun ve en sınırlı olduğu şehirler de belli oldu.Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın paylaştığı nisan ayı hane halkı beklenti anketinde yatırım eğilimlerinde altın ve gayrimenkul göze çarptı.
Ankette katılımcıların;
yüzde 48,8’i altın,
yüzde 33,4’ü gayrimenkul,
yüzde 4,4’ü vadeli mevduat,
yüzde 3,6’sı otomobil,
yüzde 2,4’ü ise döviz tercihinde bulundu.
Sonuçlara göre döviz yatırımı, altın ve konutun oldukça gerisinde kalırken, TL mevduat ve otomobil tercihinin de altında yer aldı. Döviz seçeneği yüzde 2,4 ile listenin son sırasında bulundu.
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden edindiği bilgilere göre, 2026 senesinin ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam mevduat büyüklüğü 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL’ye ulaştı. Söz konusu tutarın yüzde 43’ünü döviz tevdiat hesapları oluşturdu.
Döviz mevduatı tutarının en yüksek olduğu 5 il şöyle sıralandı:
İstanbul - 5 trilyon 31,73 milyar TL (%40,98)
Ankara - 1 trilyon 281,80 milyar TL (%33,41)
İzmir - 535,03 milyar TL (%38,29)
Antalya - 309,83 milyar TL (%46,18)
Bursa - 204,62 milyar TL (%43,05)
Döviz mevduatı tutarının en düşük olduğu 5 il ise şöyle oldu:
Ardahan - 2,49 milyar TL (%29,71)
Bayburt - 2,69 milyar TL (%48,61)
Kilis - 3,57 milyar TL (%42,46)
Gümüşhane - 4,09 milyar TL (%50,46)
Hakkâri - 4,29 milyar TL (%42,92)
Toplam mevduat içinde dövizin payının en yüksek olduğu 10 il şu şekilde sıralandı:
Aksaray - 43,25 milyar TL (%60,07)
Nevşehir - 22,55 milyar TL (%60,06)
Karaman - 25,27 milyar TL (%57,07)
Yozgat - 18,55 milyar TL (%55,47)
Bingöl - 6,84 milyar TL (%55,37)
Elâzığ - 22,37 milyar TL (%54,70)
Kütahya - 24,31 milyar TL (%52,94)
Iğdır - 4,88 milyar TL (%52,52)
Gümüşhane - 4,09 milyar TL (%50,46)
Afyonkarahisar - 50,08 milyar TL (%49,87)
Toplam mevduat içinde dövizin payının en düşük olduğu 10 il ise şöyle:
Ardahan - 2,49 milyar TL (%29,71)
Ankara - 1,28 trilyon TL (%33,41)
Kars - 7,53 milyar TL (%34,43)
Adana - 137,73 milyar TL (%35,21)
Tekirdağ - 46,12 milyar TL (%38,24)
İzmir - 535,03 milyar TL (%38,29)
Diyarbakır - 27,50 milyar TL (%39,47)
Muğla - 89,28 milyar TL (%40,60)
Bilecik - 6,58 milyar TL (%40,98)
İstanbul - 5,03 trilyon TL (%40,98)