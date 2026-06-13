Kaynak: İHA

Balıkesir'in 20 ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların sağlık şartlarını iyileştirmek için hizmet veren ‘Can Dost bu güne kadar yaklaşık 18 bin sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi. Balıkesir'de 8 yıldır her gün farklı bir ilçede hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılırken uzman veteriner hekimler tarafından da parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı yaşam sürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Can Dost'un dünkü durağı da Burhaniye oldu. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Can Dost 50 dolayında sokak kedisine tedavi ve aşılama hizmeti verdi. Veteriner Hekim Serhat Meşe ve Veteriner Sağlık Teknikeri Ahmet Başaranel'in görev yaptığı Can Dost, hayvan severlerin takdirini kazandı. Mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost'un çalışmalarına devam edeceği açıklandı.