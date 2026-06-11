Edirne’de yer alan Saraçlar Caddesi'ndeki bir ağaçta yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven kullanarak kedinin bulunduğu ağaca tırmandı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yakalanan kedi yavrusu, file yardımıyla güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.
Kurtarılma sürecinin ardından çevre sakinleri tarafından su verilen kedi yavrusu, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine yeniden sokağa bırakıldı.