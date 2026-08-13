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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edremit ilçesindeki orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Havran Kaymakamı ve Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice ile Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili inceleme yaptı.

Kaymakam Evlice, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Şu an yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı.

Diğer taraflarda yangına müdahale uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor. 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi. Öte yandan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.