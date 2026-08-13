Rüzgar alevleri büyüttü: Otoyol trafiğe kapatıldı: Silivri'de yangın

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.08.2026 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Silivri İlçesi Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk alanda yangın çıkmıştır. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişlemiş olup, TM Otoyoluna kadar ilerlemiştir. Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekip sevk edilmiş olup, yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle; TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol evresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. ⁠Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." denildi.