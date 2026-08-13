İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ederken, TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Rüzgar alevleri büyüttü: Otoyol trafiğe kapatıldı: Silivri'de yangın
Silivri Akören’de tarla yangını rüzgarla büyüdü. TEM otoyolu çift yönlü kapatıldı. İtfaiye ekipleri havadan helikopterlerle ve karadan müdahalesi sürüyor.Kaynak: DHA / İHA
Silivri Akören Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akören Mahallesi’nde tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.08.2026 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Silivri İlçesi Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk alanda yangın çıkmıştır. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişlemiş olup, TM Otoyoluna kadar ilerlemiştir. Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekip sevk edilmiş olup, yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle; TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol evresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." denildi.