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Bale sanatını elektronik müziğin dinamikleriyle birleştiren Technoballerina İrem Ertürk, sahne sanatlarına yeni bir soluk getiren PRIMA performansını sanatseverlerle bir araya getirecek. Disiplinlerarası sınırları kaldıran etkinlik, 3 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Zorlu PSM %100 Studio'da yapılacak.

YENİ DÖNEMİ TEMSİL EDİYOR

T24'ün haberine göre, PRIMA performansı; klasik müziğin melodik ve koral motifleri ile neo-klasik dokuları, groove odaklı hipnotik bir techno altyapısıyla buluşturuyor.

Sahnede balenin elektronik müzikle dinamik ve kesintisiz bir iletişim kurduğu bu yeni performans, aynı zamanda "TechnoBallet" konseptinde de yeni bir dönemi temsil ediyor.