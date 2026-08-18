Tarihi binlerce yıla dayanan Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya sahne sanatlarının en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne yeniden ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 33'üncü yaşını kutlayan festival boyunca tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak. Etkinlik takvimi boyunca yerli sanatçıların yanı sıra uluslararası konuklar da sahne alarak Antalya'da kültür diplomasisinin güçlü bir örneğini sergileyecek.

AÇILIŞ VERDI'NİN GÖRKEMLİ OPERASI "ATTİLA" İLE YAPILACAK

Festivalin perdeleri, 12 Eylül akşamı Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Giuseppe Verdi’nin erken dönem başyapıtlarından "Attila" operasıyla açılacak. Hun Hükümdarı Attila ile Odabella'nın intikam yemini çevresinde şekillenen iktidar, sadakat ve aşk mücadelesini konu alan üç perdelik eser, Rejisör Yiğit Günsoy imzasıyla ve Orkestra Şefi Lorenzo Castriota yönetiminde izleyiciyle buluşacak.

EDEBİYAT VE MÜZİK DEVLERİ AYNI SAHNEDE: ANNA KARENİNA VE CARMİNA BURANA

Programın ikinci gösteriminde, 15 Eylül’de Lev Tolstoy’un klasik eseri "Anna Karenina" balesi sahnelenecektir. Çaykovski, Puccini ve Prokofiev’in bestelerinden Tulio Gagliardo Varas tarafından derlenen ve Koreli koreograf Young Soon Hue'nun neo-klasik yorumuyla hazırlanan eser, trajik bir aşk hikayesini dansa dönüştürecek. Festivalin en kalabalık prodüksiyonu olan Carl Orff’un dünyaca ünlü eseri "Carmina Burana" ise Volkan Ersoy rejisi ve zengin orkestra-koro kadrosuyla 19 ve 21 Eylül tarihlerinde iki ayrı temsil yapacak.

GÖRKEMLİ FİNAL KAZAKİSTAN'DAN "SPARTACUS" İLE GELECEK

Aspendos Opera ve Bale Festivali, 25-26 Eylül tarihlerinde uluslararası boyuttaki kapanış gösterisiyle son bulacak. Kazakistan'ın köklü sanat kurumlarından Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu, Aram Haçaturyan'ın bestelediği "Spartacus" balesini Aspendos'ta sahneye koyacak. Roma İmparatorluğu'na karşı özgürlük meşalesi yakan gladyatör Spartacus'ün destansı hikayesini işleyen yapım, yüksek temposu ve görkemli koreografisiyle festivale veda edecek.