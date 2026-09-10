Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Bakırın ton fiyatı 15 bin dolara yaklaşırken yükselişin devamına ilişkin soru işaretleri büyüyor. Londra Metal Borsası'nda 11'inci haftalık kazancına hazırlanan metali, ABD'ye yönelen sevkiyatların diğer bölgelerde arzı daraltması, zayıf dolar ve veri merkezi talebine yönelik beklentiler destekliyor. Ancak Natixis, balon riskine dikkat çekiyor.

15 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Bloomberg'in haberine göre, bakır fiyatları rekor düzeylere yakın seyrederken piyasada yükselişin ne kadar sürdürülebileceği konuşuluyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) 11'inci haftalık yükselişine hazırlanan metalin ton fiyatı, son dönemdeki kazanımlarla 15 bin dolara yaklaştı.

İYİMSER BEKLENTİLER YÜKSELİŞE DESTEK VERDİ

Fiyat artışında, yüz binlerce ton bakırın ABD'ye yönlendirilmesi önemli rol oynadı. Bu sevkiyatlar diğer bölgelerde arzın sıkışmasına neden olurken doların zayıflaması ve veri merkezlerinden gelecek talebe ilişkin iyimser beklentiler de yükselişe destek oldu.

Ancak analistler, bu etkenlerin bir bölümünün kırılgan olduğuna ve mevcut kazanımların korunmasının zorlaşabileceğine vurgu yapıyor.

METAL FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞABİLİR

Natixis analisti Bernard Dahdah, değerlendirmesinde "balon riskine dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Dahdah, fiyatların temel göstergeler ve nihai tüketici talebinden çok, ABD'ye ithalatta fiyat farklarından yararlanma imkânı sunan arbitraj fırsatları ve kısa vadeli spekülatif sermayenin etkisiyle şekillendiğini ifade etti.

Bu risklerin yanında piyasaların odağında cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi bulunuyor. Verinin daha yüksek faiz ihtimalini güçlendirmesi halinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir politika benimsemesi olasılığı baz metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.