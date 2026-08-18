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Küresel bakır piyasasında kısa vadeli arz baskısı derinleşirken Londra Metal Borsası'nda (LME) yakın ve uzak vadeli kontratlar arasındaki fiyat makası hızla açıldı. ABD'ye dönük yoğun küresel sevkiyatların diğer bölgelerdeki fiziki stokları eritmesi, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını tırmandırdı.

LME'de bir gün vadeli bakır sözleşmeleri, bir sonraki gün vadeli kontratlara göre ton başına 75 dolar primle işlem gördü. Böylece vadeler arasındaki fiyat farkı, bakırın rekor seviyeleri test ettiği ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

SEVKİYATLAR ABD'YE KAYDI: DEPOLAR BOŞALDI

Piyasadaki arz sıkışıklığının arkasındaki ana etken, Donald Trump yönetiminin bakır ithalatına yönelik yeni gümrük vergisi getirebileceği yönündeki güçlü beklenti oldu. Olası tarifeler yürürlüğe girmeden önce yüz binlerce ton metal ABD iç piyasasına yönlendirildi.

ABD piyasalarındaki yüksek fiyatların üretici ve ticaret şirketleri açısından cazip bir prim sunmasıyla sevkiyatlar bu bölgeye kayarken, diğer coğrafyalardaki LME depolarında stoklar sert geriledi. Bu tablo, yakın vadeli fiziki teslimat talebini sıçratarak spread farklarının büyümesini tetikledi.

SPOT FİYAT İLE ÜÇ AYLIK KONTRAT ARASINDA 545 DOLAR FARK

Spot bakır fiyatı pazartesi günü, üç aylık kontratların ton başına 545 dolar üzerine tırmandı. Yakın vadeli kontratlara ödenen bu yüksek prim, piyasada kısa (short) pozisyon taşıyan yatırımcılar üzerindeki finansal baskıyı artırdı.

Ağustos vadeli LME sözleşmesinin çarşamba günü sona erecek olması da fiziki teslimat talebini öne çekerek kısa vadeli arz darlığını daha belirgin hale getirdi.

BAKIR BU YIL YÜZDE 13'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Bakır fiyatları yılın başından bu yana yüzde 13'ü aşan bir prim yaptı. Yükseliş trendini destekleyen temel unsurlar şunlar oldu:

Veri merkezi altyapı yatırımlarındaki küresel artış. Yenilenebilir enerji santralleri ve şebeke yatırımlarından gelen güçlü talep beklentisi. Fiyatlardaki artış, ana gelir kalemi bakır olan madencilik devlerinin bilanço karlılıklarına doğrudan katkı sağladı.

LME STOKLARINDA HAZİRAN SONRASINDAKİ İLK ARTIŞ

Piyasadaki arz darlığının hafifleyebileceğine dair ilk sinyal LME depo verilerinden geldi. LME'nin küresel depo ağında tutulan toplam bakır miktarı, pazartesi günü 17 Haziran'dan bu yana ilk kez net bir yükseliş kaydetti. Stok artışında, Malezya'daki depolara 3 bin tonun üzerinde yeni metal girişi yapılması belirleyici oldu.

Öte yandan Londra'da üç aylık bakır kontratı, TSİ 05.34 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle ton başına 14 bin 101,50 dolar seviyesine geriledi. LME bünyesinde işlem gören diğer baz metallerde de genel bir satıcılı seyir izlendi.