Anadolu toprağını işleyen, sofralarımıza aş sunan üreticileri desteklemek adına yürütülen çalışmalarda ocak-mart dönemine ait bilanço netleşti. Bakanlığın istatistik bülteninden derlenen verilere göre, kayıt sistemine dahil olan 2,9 milyon çiftçiye ilk çeyrekte dev bir kaynak aktarıldı.

ASLAN PAYI BİTKİSEL ÜRETİMİN: 31 MİLYAR TL

Yılın ilk çeyreğinde yapılan ödemelerin büyük bir kısmı tarladaki üretime harcandı. Desteklerin sektörel dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Bitkisel Üretim (%87): 31 milyar 16 milyon TL

Hayvansal Üretim (%8,8): 3 milyar 148 milyon TL

Kırsal Kalkınma (%2,9): 1 milyar 23 milyon TL

Tarımsal AR-GE (%0,9): 315 milyon TL

Su Ürünleri Üretimi (%0,4): 140 milyon TL

HANGİ KALEME, NE KADAR ÖDENDİ? İŞTE RAKAMLAR

Bakanlığın üreticilere can suyu olan milyarlık desteklerinin detaylarında öne çıkan kalemler ise şunlar oldu:

Tarlaya ve Tohuma Destek:

Bitkisel üretimde en fazla pay "temel ve planlı üretim (yem bitkileri)" için ayrıldı. Çiftçilere temel destek için 27 milyar 297 milyon lira, planlı üretim için 2 milyar 608 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için ise 72 milyon 844 bin lira ödeme yapıldı.

Besiciye, Sütçüye ve Arıcıya Destek:

Hayvansal üretimde ödemeler arıcılık ve çiğ süt üretimine yoğunlaştı. Arıcılık için 1 milyar 364 milyon lira, çiğ süt desteği için 1 milyar 327 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için ise 413 milyon lira kaynak sağlandı.

Kırsal Yatırım ve AR-GE:

Kırsal kalkınma yatırımlarına 972 milyon lira verilirken, IPARD Ulusal Eş Finansmanı için 51 milyon lira aktarıldı. Tarımsal AR-GE kapsamında ise hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla 315 milyon lira ödeme yapıldı.

YILLIK HEDEF 167,6 MİLYAR LİRA

Bu yıl için genel tarımsal destek bütçesini 167 milyar 635 milyon lira olarak belirleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, ilk 3 ayda bu bütçenin yaklaşık %21'ini sahaya indirmiş oldu. Geri kalan dönemlerde de üreticilerin üretim maliyetlerini düşürmek adına ödeme takviminin devam edeceği bildirildi.







